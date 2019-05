Uno dei nomi preferiti dal Milan per la fascia sinistra è il classe '98 Marc Cucurella, quest'anno in prestito all'Eibar ma di proprietà del Barcellona. Il futuro di Cucurella potrebbe però essere in Bundesliga: come riportato dalla Bild, su di lui ci sono Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach.