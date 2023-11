Una brutta tegola per Postecoglou. Il tecnico del Tottenham sarà costretto a rinunciare per gran parte della stagione a Michy Van de Ven, infortunatosi al bicipite femorale. Ovviamente, l'intenzione degli Spurs è quella di tornare sul mercato per acquistare subito un sostituto. Secondo quanto riporta il Daily Standard, una delle idee per la retroguardia a gennaio sarebbe Lloyd Kelly del Bournemouth, seguito anche da Milan e Juventus.