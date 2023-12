Il Mattino ha fatto anche un punto di mercato sul Napoli, alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Gli azzurri hanno messo nel mirino Jakub Kiwior, ex giocatore dello Spezia oggi all’Arsenal. I Gunners non vogliono cederlo in prestito al momento e chiedono almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino. La prima alternativa al polacco è Clement Lenglet, francese in forza all’Aston Villa (ma di proprietà del Barcellona) che può anche arrivare con la formula del prestito. Il Milan osserva.