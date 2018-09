Il Milan in vista del mercato di gennaio si sta guardando attorno alla ricerca di un centrocampista che possa dare fiato a Franck Kessie. Bertolacci non sta convincendo e allora è già partita la ricerca di un possibile sostituto. Avversari nella serata di domani, il Milan potrà studfiare da vicino Rade Krunic. Il centrocampista dell'Empoli è stato a un passo dal lasciare la società toscana in estate (direzione Torino) e non dispiace alla proprietà rossonera anche se non c'è ancora la volontà di affondare il colpo.