Non soltanto il Milan e il Bayern Monaco, sul prossimo grande talento del talento tedesco. Il Liverpool ha messo nel suo mirino le prestazioni di Assan Ouedraogo (17 anni), centrocampista ancora minorenne ma già sotto gli occhi di molti e in forza allo Schalke 04 con cui ha già collezionato nove apparizioni in Zweite Bundesliga. E non solo i Reds, perché dalla Premier cominciano a muoversi anche Everton e Brighton e in Bundesliga sono molto attenti anche quelli del Lipsia. La valutazione di Ouedraogo oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro circa. Lo riporta Sky Sports Deutschland.