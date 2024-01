Milan, occhio a Sesko: spunta una clausola

Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003, prelevato dal Lipsia (con cui ha un contratto sino al giugno 2028) al RB Salisburgo per circa 24 milioni di euro più 6 di bonus, è sulla lista di numerosi club in giro per l'Europa, in vista dell'estate, Milan compreso. Secondo quanto riporta Sky Sport DE, Sesko avrà una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro, in vista della prossima sessione di mercato.



In questa stagione Sesko ha segnato 11 gol: 3 in Bundesliga, 2 in Champions League, 2 in Coppa di Germania e 4 in nazionale.