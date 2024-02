Milan, occhio ai cartellini: ecco chi sono i diffidati

Questa sera il Milan scenderà in campo allo Stadio San Siro alle 20.45 per affrontare l'Atalanta nel big match di giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli arriva all'appuntamento dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi di Europa League. Tutti i dettagli sono importanti, inclusi i cartellini gialli e specialmente le ammonizioni per quei calciatori che sono segnati sulla lista dei diffidati e che rischiano la squalifica per la prossima partita.



Venerdì prossimo, prima della gara europea contro lo Slavia Praga, il Milan visiterà la Lazio in un'altra sfida ad alta quota. I rossoneri diffidati sono Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.