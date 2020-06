Accostato al Milan, Martin Odegaard è sempre lontano dai rossoneri. Queste le parole di Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, che commenta così i rumors di mercato intorno al talento norvegese, in prestito dal Real Madrid: "La permanenza di Odegaard nella prossima stagione per me è un dato di fatto. Non ho parlato con Martin di questo, ma per me è scontato che resterà anche il prossimo anno. La voglia con cui è tornato dopo il lungo stop la dice lunga e questo mi fa stare tranquillo, anche se poi sappiamo che nel calcio può succedere sempre di tutto. Odegaard in ogni caso sa che la Real è un grande club, che gli dà tanto. Io lo vedo entusiasta e determinato".