Offerta accettata, da parte dell'Atletico Madrid, per Angel Correa: secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, i Colchoneros avrebbero detto ok all'offerta di 42 milioni più il 30% di una futura rivendita per l'argentino. Per la fumata bianca, però, serve la cessione di André Silva al Valencia e il trasferimento di Rodrigo proprio dal Valencia all'Atletico.