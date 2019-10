Hakan Calhanoglu e un futuro ancora tutto da scrivere. Dopo il 'no' della scorsa estate da parte del giocatoresecondo quanto riporta Fanatik,. Fatih Terim stima tantissimo il numero 10 rossonero e non vuole mollare la presa.La prima offerta, stando a quanto rivelato dal portale turco, ammonta a 6 milioni di euro. Come raccontanto ieri da calciomercato.com , Calhanoglu è stato pagato 22 milioni nel 2017 dal Bayer Leverkusen.Troppo poca la cifra utile per registrare una plusvalenzaI due club sono comunque in contatto e non è da escludere un rilancio nelle prossime settimane.