Il Monaco non molla Franck Kessie, centrocampista del Milan entrato nella ripresa nella sfida, persa, contro l'Udinese. L'ivoriano, reduce da un'ottima Coppa d'Africa, è sacrificabile per il club rossonero, di fronte a una cifra che si aggiri attorno ai 30 milioni di euro. E il club del Principato, che dopo Adrien Silva è alla ricerca di un altro centrocampista, questa volta di muscolare, vuole provarci fino in fondo per l'ex Atalanta.



CHE INGAGGIO! - Come scrive la Repubblica, il Milan e il Monaco hanno trovato un principio d'accordo sui 25 milioni di euro più bonus. Il problema è la richiesta d'ingaggio del 79 rossonero, visto che chiede 6 milioni di euro a stagione per dire sì al Monaco. Il tempo stringe, e se parte Kessie i rossoneri devono anche cercare un sostituto: per Monaco e Milan sono giorni decisivi.