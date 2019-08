Che futuro per Andrea Conti? Il Milan tratta il rinnovo di Davide Calabria e vuole fare del prodotto del proprio vivaio il titolare della fascia destra. L'ex Atalanta parte dietro, complice anche il rientro da una serie di infortuni che hanno condizionato il suo periodo rossonero e che ne stanno rallentando il percorso di reinserimento.



Il Milan vorrebbe prestarlo per un anno, senza perderne il controllo, ma in modo da farlo tornare al top e reintegrarlo in rosa. Qualche giorno fa è arrivata la proposta del Parma, ora c'è un'offerta sul tavolo da parte del Werder Brema e al Milan è stato già proposto un possibile sostituto come Aurier del Tottenham. E Conti? Lui non è convinto e, per ora, blocca tutto.