Milan, offerta dello Spezia per Vasquez

Daniele Longo

un' ora fa



Devis Vásquez e un futuro ancora tutto da scrivere. Il portiere colombiano del Milan sembrava destinato al Torino ma la trattativa ha subito una brusca frenata. Il classe 1998 potrebbe tornare a giocare in serie B dopo gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione in prestito all’Ascoli ( con 10 presenze all’attivo): trattativa in corso con lo Spezia.