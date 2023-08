Continua il pressing del Milan per Mehdi Taremi, centravanti iraniano del Porto. Come appreso da Calciomercato.com, il club rossonero ha presentato una nuova offerta, appena prima dell’ora di cena, alla dirigenza lusitana: 15 milioni di euro – bonus compresi – per prelevare l‘attaccante dal Portogallo e regalare un vice Giroud a Stefano Pioli.



PALLA AL PORTO - Ora è tutto nelle mani del Porto, che deve valutare se convenga perdere a zero il calciatore nel 2024 o guadagnare dal suo addio: filtra cauto ottimismo, con una decisione definitiva attesa nelle prossime ore. Il 31enne giocatore, pur senza forzare, ha già manifestato la sua volontà di vestire la maglia rossonera. Tra il club meneghino e Taremi c'è già un'intesa di massima su ingaggio e durata dell'accordo.