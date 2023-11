Il nome di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Betis Siviglia, è nella lista del Milan già dalla scorsa estate: i rossoneri erano alla ricerca di un vice-Theo Hernandez e avevano individuato proprio lo spagnolo come possibile rinforzo. Il giocatore continua a piacere ai vertici della dirigenza rossonera, tanto che per l’esterno difensivo è pronta un’offerta da 3 milioni di euro da far pervenire al Betis Siviglia già a gennaio.