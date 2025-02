Milan, offerti 25 milioni al Lecce per Krstovic

Getty Images

Il MIlan sta cercando di mettere a segno l'ultimo colpo di questo calciomercato invernale. I rossoneri sono sempre più vicini a Joao Felix, che dovrebbe arrivare in prestito secco dal Chelsea. C'è, però, un retroscena legato a un altro acquisto che la dirigenza milanista ha cercato di fare in queste ultime, frenetiche ore di mercato.

KRSTOVIC - Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe presentato un'offerta al Lecce per Nikola Krstovic. Una proposta da 20 milioni più 5 di bonus per bloccare l'attaccante in vista di giugno. I salentini, però, dopo aver ceduto Patrick Dorgu al Manchester United, non avrebbero voluto privarsi anche del loro centravanti di riferimento, anche se il trasferimento si sarebbe concretizzato solo a partire dalla prossima stagione.