L'ufficialità è arrivata ieri con le parole del direttore sportivo del club tedesco Sebastian Kehl, che ha confermato l'addio a fine stagione, quando scadrà il contratto: "E’ stato fuori per molto tempo a causa del suo infortunio alla spalla. Durante la sua assenza, altri giocatori hanno colto l’occasione. Ho avuto una conversazione molto aperta e onesta con lui la scorsa settimana.. Nulla di sorprendente, considerando l'apporto dell'ex talento del Borussia Moenchengladbach, che quest'anno ha visto il campo solo 6 volte tra Bundesliga e Coppa di Germania.Dahoud andrà via, il prossimo capitolo della sua carriera potrebbe scriverlo in un altro campionato, lontano dalla Germania. Secondo quanto riporta Sport1 iSecondo quanto appreso da Calciomercato.com i rossoneri al momento sono freddi, in estate pianificheranno investimenti importanti in mezzo al campo e in attacco, ma il centrocampista tedesco di origini siriane a oggi non è una priorità.Lo è stato per la Juventus, che in un paio di occasioni provò a portarlo in Italia. Nel 2013 disse no a un investimento di 230mila euro, grazie al parametro FIFA, dopo che Dahoud aveva messo in mostra le sue qualità al Torneo delle Regioni di Duisburg (era stato anche a Vinovo per esplorare mondo Juve), nel 2018 presentò con Paratici, suo grande estimatore, un'offerta da 12 milioni di euro, che il Gladbach rifiutò. Ora non è più nei piani, in futuro chissà.