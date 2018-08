Il nuovo Milan prende forma anche a livello societario. Dopo il passaggio di proprietà dal cinese Yonghong Li al fondo statunitense Elliott di Paul Singer, sono già operative le nuove figure: il presidente Paolo Scaroni, il direttore generale Leonardo e il direttore sportivo Paolo Maldini. Ma il club deve ancora sciogliere un altro paio di nodi: il ruolo di amministratore delegato e la situazione con l'Uefa per il Fair play finanziario. Sono questi i due temi più importanti all'ordine del giorno del Consiglio d'amministrazione convocato oggi a Casa Milan.



UEFA - Dopo la riammissione alle competizioni europee, da quanto filtra il Milan si attende comunque una sanzione economica e proseguirà sulla strada che porta a chiedere il Voluntary agreement, opzione di nuovo percorribile grazie al cambio di proprietà.



AD - L'accoppiata Gazidis-Gandini resta una pista aperta, ma il direttore esecutivo dell'Arsenal non ha ancora sciolto le riserve, col risultato di tenere in stand by l'ad romanista. Uno stand by che, nel bene o nel male, dovrà risolversi entro i primi giorni di settembre.



KAKA' - Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le ultime indiscrezioni danno Kakà in arrivo domani a Milano. Il brasiliano si prepara dunque a questo periodo da "stagista" nel club rossonero per osservare e capire che tipo di ruolo potrebbe ricoprire in futuro. "Devo studiare, tastare il terreno, ma in futuro vorrei fare qualcosa di più per il Milan", aveva detto qualche giorno fa. Kakà frequenterà gli uffici di via Aldo Rossi per qualche settimana, dopo di che avrà le idee più chiare.