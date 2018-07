Che futuro societario per il Milan? Il club rossonero è ancora in bilico fra un possibile cambio di proprietà, il passaggio a Elliott e la permanenza in extremis di Yonghong Li. A questo va aggiunto anche il ricorso al TAS per la sentenza espressa dall'Adjudicatory Chamber della Uefa e cha ha escluso il club rossonero per un anno dalle coppe. Oggi, però, è una giornata che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella gestione rossonera.



32 MILIONI - Sì perchè entro oggi Yonghong Li è tenuto a restituire a Elliott 32 milioni di Euro, la cifra che il fondo di Paul Singer aveva versato all’inizio della scorsa settimana come aumento di capitale proprio al posto del presidente cinese. La deadline per restituire il rimborso è arrivata e secondo la Gazzetta dello Sport, nel caso in cui Elliott non abbia prove che il denaro è partito, inizierà la procedura per rilevare il Milan.



GLI SCENARI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Yonghong Li riuscirà a restituire i 32 milioni entro sera tenendosi di fatto il Milan. L'obiettivo, tuttavia, è quello di rivendere con più calma il club al miglior offerente tenendosi, tra l'altro, anche la possibilità di guadagnarci sia da socio di minoranza che di maggioranza. Secondo il Corriere della Sera Yonghong Li sta addirittura trattando con un nuovo socio orientale e per questo ha di fatto bloccato la trattativa con Rocco Commisso. Ieri anche per trattare la cessione di Nikola Kalinic, Fassone e Han Li sono stati segnalati a Madrid, ma l'occasione è stata utile anche per ascoltare un altro possibile investitore. E se non arrivassero i 32 milioni? Elliott si preparerà per subentrare e ha avviato l'iter burocratico per farlo in tempi brevi. Poi, nel più breve tempo possibile proverà a sistemare i conti rossoneri per rivendere, questa volta sì, a un nuovo affidabile investitore che gli permetta di rientrare dall'investimento complessivo di oltre 400 milioni.