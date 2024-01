Milan, Okafor ci sarà contro la Roma: la decisione su Florenzi e Sportiello

Stragapede e Longo

Le prime buone notizie di giornata per Stefano Pioli e per il Milan arrivano dall'infermeria di Milanello che comincia lentamente a svuotarsi. In vista della sfida di domenica sera, ore 20.45 a San Siro, contro la Roma, il tecnico rossonero potrà contare nuovamente su uno dei suoi giocatori offensivi.



OKAFOR C’E’ – Infatti, l'attaccante svizzero Noah Okafor, dopo un mese dallo stop registrato contro il Monza (in cui era anche andato in gol), è tornato al 100% in gruppo allenandosi coi compagni già dalla giornata di ieri e, da oggi, è definitivamente recuperato per la partita contro la Roma, che verosimilmente lo vedrà protagonista, almeno dal 1’, dalla panchina. Anche Matteo Gabbia è a disposizione di Pioli, dopo il duro scontro di gioco subito contro l’Atalanta.



FLORENZI E SPORTIELLO… - Alessandro Florenzi, invece, uscito non al meglio dal match di Empoli, non è ancora pronto per tornare sul terreno di gioco, così come il lungodegente secondo portiere Marco Sportiello, che era comunque tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni. Marco Pellegrino, invece, sarà convocato dalla Primavera di Ignazio Abate, rinforzando un pacchetto difensivo che, in stagione, ha visto perdere Simic, Bartesaghi e Jimenez, aggregati alla Prima Squadra.