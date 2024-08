Okafor e le polemiche in Svizzera: "Fa male leggere certe cose, mi concentrerò sul Milan"

AFP via Getty Images

si sfoga e mette un punto alle polemiche in: "".Nelle scorse settimane si sono scatenate polemiche e voci in Svizzera a proposito del mancato impiego dell'attaccante classe 2000 con la Nazionale elvetica, lo stesso Okafor ha rotto il silenzio e con un post su Instagram ha voluto chiarire la situazione."Si è parlato molto di me nelle ultime settimane e mesi. Anche se abbiamo giocato un torneo impressionante come nazionale, il mio ruolo nella squadra è stato spesso un argomento troppo significativo.

Amo giocare per il mio paese. E mi sono sempre sentita bene come in qualche modo mi è stato possibile raccomandare me stessa. Avere il permesso di essere un giocatore nazionale è qualcosa di speciale. Non lo ricevi come regalo. Ogni minuto con la maglia della nazionale è prezioso, sia che tu la collezioni come giocatore nell'undici titolare o come sostituto.Ecco perché ora fa male sentire e leggere che presumibilmente non avevo un buon atteggiamento. Vengo negoziato con il personaggio e presumo che non ho dato tutto per giocare. Non punterò il dito contro nessuno e non parlerò male di nessuno. Sono stato cresciuto così. Non si tratta del paese per cui puoi giocare. Brutto parlare. Non ho parlato durante i campionati europei e non parlerò ora. Mi concentrerò pienamente sul mio club e andrò duro per l'AC Milan. Voglio e farò gol importanti qui e mi preparo. Mi allenerò, giocherò e lavorerò con passione. Questo è il mio lavoro. Questo è il mio dovere. Questa è la mia passione... Noah".