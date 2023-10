La seduta pomeridiana di allenamento del Milan ha portato in dote una ottima notizia per Pioli in vista della delicata sfida del Maradona contro il Napoli in programma domenica sera alle 20:45: Okafor ha lavorato in gruppo ed è recuperato dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva messo fuori dai giochi in Champions League contro il PSG.



LAVORO A PARTE- C’era grande curiosità intorno alle condizioni del forte centrocampista inglese Loftus-Cheek: l’ex Chelsea ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e la sua presenza rimane in dubbio per Napoli. Stesso discorso per Jovic che ha lavorato a parte ma sempre sul campo. Non saranno sicuramente della gara l’infortunato Chukuwueze e lo squalificato Thiaw.