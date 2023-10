Olivier Giroud vorrebbe scendere in campo sabato al Ferraris contro il Genoa per aiutare il Milan a mantenere la vetta della classifica e per riprendere quel filo con il gol che si è interrotto nelle ultime partite. Stefano Pioli non ha ancora sciolto il dubbio: c’è la tentazione Noah Okafor dal 1’ ma il francese è ancora in leggero vantaggio nel ballottaggio.