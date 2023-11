Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a NSS Sport e si è concentrato su Kakà: "Kakà per me non è stato solo un calciatore. Il modo in cui si muoveva in campo era semplicemente bellissimo. I suoi gol non erano mai solo gol; ognuno di essi era una piccola opera d'arte. È un grande onore per me giocare per lo stesso club".



IL TRASFERIMENTO AL MILAN E I PRIMI MESI IN ITALIA - "Sono a Milano solo da pochi mesi, non sarei onesto a dire di conoscere già completamente la città. Non sono ancora un insider. Credo che Milano sia una città che emana una grande energia. È piena di sorprese e quando passeggio per le strade scopro sempre piccoli luoghi nascosti, cortili dove non ci si aspetterebbe di trovare tanta bellezza. Ho fatto qualche ricerca su Google e ho imparato a conoscere Milano”, una ricerca che andava di pari passo con le aspettative che intanto crescevano. “Da qualche parte ho letto una cosa che mi è rimasta in mente: Milano è il luogo dove le idee diventano realtà. Mi piace questa descrizione. Spero e credo che le mie idee possano prendere vita anche qui".



MILANO IN CINQUE AGGETTIVI - "Forte. Ispiratrice. Elegante. Competitiva. Energica".