Getty Images

Milan, Okafor non convinto del Lipsia

7 minuti fa



Noah Okafor e un futuro ancora tutto da scrivere. Come raccontato dalla nostra redazione, Sergio Conceição vuole parlare con lo svizzero prima di prendere una decisione sul mercato dato l’interesse manifestato dal Lipsia negli ultimi giorni. E secondo quanto sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’ex Salisburgo non sarebbe così convinto di lasciare il Milan a gennaio per firmare con il club tedesco.