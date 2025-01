Getty Images

Milan, Okafor non convocato: Conceicao pesca dal Milan Futuro un giocatore con... 76' disputati

5 minuti fa



Noah Okafor è in partenza e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Lipsia (prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro), andando a rimpolpare così la scuderia del club tedesco di proprietà Red Bull.



Per questo motivo, l’esterno svizzero, nella giornata di ieri, non si è allenato con il Milan e non è stato convocato per la sfida di campionato di questa sera contro il Cagliari a San Siro.



Al suo posto, invece, è stato convocato Bob Murphy Omoregbe, esterno offensivo classe 2003 del Milan Futuro che indosserà la maglia numero 77. L’italiano di origine nigeriana, in stagione, ha disputato solamente 76’ complessivi, suddivisi fra sei presenze nel Girone B di Serie C.