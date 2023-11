Prosegue il programma di recupero di Noah Okafor. Il centravanti svizzero, reduce da un problema muscolare alla coscia destra (riportato in Nazionale), non si è allenato, nel corso della sessione odierna, insieme al resto della squadra e ci sono poche possibilità che possa rientrare nella lista dei convocati, in vista della sfida contro il Frosinone che si disputerà sabato sera a San Siro.



GLI AGGIORNAMENTI – L’elvetico non ha ancora smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il programma di recupero prevede che torni a correre sul campo la prossima settimana, svolgendo poi un lavoro di riatletizzazione in ottica di Milan-Monza.