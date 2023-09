La vittoria del Milan, per la seconda volta consecutiva, porta il nome di Noah Okafor, nuovo acquisto che si sta inserendo al meglio nelle rotazioni di Pioli. Nel post partita della sfida con la Lazio lo svizzero ha parlato ai microfoni di Dazn:



GIOIA DEL GOL - "Sono un tifoso del Milan, sono contento di essere qui e di stare bene. Lavoro tanto e sono molto felice per il mio gol e ancora più contento per i tre punti."



IL RUOLO - “L’importante è aiutare la squadra il più possibile. A Salisburgo giocavamo con due punte, posso giocare lì o sulla fascia sinistra: sono le posizioni che preferisco. Lì mi sento a mio agio, voglio crescere ancora lavorando giorno dopo giorno. Sono davvero molto contento di essere qui”.



LA SERIE A - “È la prima volta che gioco in uno dei top 5 campionati europei. È un buon campionato, giochi contro squadre forti. Mi concentro su me stesso e sulla squadra, dobbiamo lavorare tanto per cercare sempre i tre punti”