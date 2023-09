La vittoria del Milan, per la seconda volta consecutiva, porta il nome di Noah Okafor, nuovo acquisto che si sta inserendo al meglio nelle rotazioni di Pioli. Nel post partita della sfida con la Lazio lo svizzero ha parlato ai microfoni di Dazn:



"Sono molto felice di essere qui, sto lavorando tanto e sono contento per il gol e per i tre punti. Preferisco giocare a sinistra ma mi metto a disposizione del mister e della squadra. Sono molto felice di essere in Serie A, devo continuare a lavorare, sono molto concentrato su questo club".