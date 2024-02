Milan, Okafor: 'Scudetto? Abbiamo le qualità giuste. Sesko lo conosco molto bene...'

In occasione dell'evento organizzato dal Milan, per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES, l'attaccante rossonero Noah Okafor è intervenuto davanti ai media presenti, rispondendo ad alcune domande. Queste le sue dichiarazioni.



PRIMI MESI AL MILAN - "Penso che i primi sei mesi di stagione siano stati molto buoni. Sono stato infortunato, ma ora sto bene e non vedo l'ora di giocare".



STAGIONE - "Penso di poter definire la mia stagione buona, positiva. Ho segnato dei gol ma devo guardare avanti, allenarmi ancora più duramente per poi vedere in futuro cosa accadrà".



SESKO - "Sesko al Milan? E' una cosa di cui parlano i media. Lo conosco molto bene, ma al momento è un giocatore del Lipsia, e per questo non dirò nient'altro".



SCUDETTO - "Siamo forti, questa squadra ha le qualità giuste, ma dobbiamo vedere partita dopo partita".