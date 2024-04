Milan, Okafor: 'Testa al derby contro l'Inter? No, prima la Roma'

5 minuti fa



Noah Okafor, attaccante del Milan che ha siglato la rete del 3-3, ha parlato a DAZN al termine della gara col Sassuolo: "Sapevamo che non sarebbe stata facile, nel primo tempo non è andata benissimo, ma poi abbiamo ritrovato il nostro gioco. Dobbiamo migliorare, saremo pronti per la prossima. Andiamo a Roma, credo al cento per cento nei miei compagni, adesso bisogna recuperare al massimo. Derby? Prima la Roma e poi vedremo".