Continuano le missioni in giro per l’Europa degli scout del Milan. Centinaia e centinaia di partite seguite dal vivo dagli osservatori rossoneri, in cerca di rinforzi per la prossima stagione. Un uomo di fiducia di Leonardo era presente anche a Dinamo Zagabria-Benfica. Nel mirino Joao Felix dei portoghesi, ma soprattutto Dani Olmo, talento classe 1998 cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Il giocatore da diversi mesi è nel mirino di Leonardo: 6 gol e 8 assist in 32 partite tra campionato e coppe per lo spagnolo.



OSSERVATO SPECIALE - Nell’ultima sfida contro il Benfica in Europa League, la Dinamo Zagabria ha vinto 1-0 grazie a un gol su rigore di Petkovic. Penalty subito proprio da Dani Olmo, tra i migliori in campo tra le file dei croati. Tecnica, dribbling, visione di gioco e soprattutto la bravura nel mandare in porta i compagni di squadra sono le principali caratteristiche di Olmo, che gioca da trequartista ma anche da esterno d’attacco. Il Milan da inizio stagione monitora i suoi progressi: nell’attuale 4-3-3 di Gattuso potrebbe giocare largo nel tridente, ma anche - e soprattutto - da mezzala. Olmo alla Paquetá, per intenderci: il brasiliano è arrivato in rossonero da trequartista puro, per poi giocare sul centro-sinistra nella mediana a tre. Il processo potrebbe essere simile. RISCHIO ASTA - Valutato almeno 25 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, Olmo interessa al Milan e non solo. Lo spagnolo, che ha totalizzato 4 presenze con l’Under 21, è nel mirino delle grandi d’Europa. Il Barcellona sta valutando il suo ritorno alla base dopo quattro anni, in Germania in agguato ci sono il Bayern Monaco e soprattutto il Borussia Dortmund, in Francia c’è il Lione fortemente interessato al giocatore. Il prezzo è fissato, ma può cambiare da qui a fine stagione, anche al percorso europeo della Dinamo Zagabria. Il rischio asta a causa della folta concorrenza e dei continui progressi del giocatore è sempre più alto. Il Milan su Olmo c’è, ma a fine stagione 25 milioni potrebbero non bastare...