Entusiasmo alle stelle in casa Milan dopo la vittoria del Bologna sull’Inter che ha confermato il primato solitario in classifica. Contro la Fiorentina saranno 75000 i tifosi a San Siro, ma in realtà i numeri sono fantastici dall’inizio della stagione. Il sito Milanlive.it ricorda che tra CoppaItalia, Serie A e Champions League, l’impianto di San Siro è stato riempito da più di un milione di tifosi rossoneri.