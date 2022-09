La prima sconfitta stagionale del Milan lascia degli strascichi - oltre a quelli a livello psicologico - alla formazione di Stefano Pioli. La “battaglia” col Napoli porta in dote infatti un affaticamento muscolare per capitan Davide Calabria, costretto alla sostituzione al termine del primo tempo e rimpiazzato da Sergino Dest e costringerà pure Theo Hernandez a rinunciare alla chiamata della nazionale francese per i prossimi impegni di Nations League (al suo posto è stato chiamato Digne).



Il terzino sinistro rossonero ha accusato un problema all’adduttore destro - il giocatore si è toccato più volte la parte sofferente nella fase finale del match di San Siro - la cui entità, alla pari dell’infortunio di Calabria - sarà valutata nei prossimi giorni con gli esami strumentali di rito.