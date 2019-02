Le voci che vorrebbero Kessié lontano dal Milan non si spengono, le ultime arrivano dall'Inghilterra secondo cui sul centrocampista ivoriano sarebbe forte l’interessamento da parte del Tottenham. Mauricio Pochettino ha messo nel mirino il giocatore rossonero per rafforzare la linea mediana degli Spurs. Sempre il portale web, riporta come il Milan non ascolterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro.