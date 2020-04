La Ligue 1 è ufficialmente conclusa, il Monaco è di nuovo fuori dall'Europa e con tutta probabilità non riscatterà il centrocampista francese di proprietà del Chelsea Tiemoue Bakayoko, già bocciato due volte a Londra: con un solo anno di contratto, per il Milan ora riportarlo in rossonero sarebbe un affare, dato che il prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.