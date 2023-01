, né essere catalogato alla voce esagerazione. La pesante sconfitta contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana - che arriva dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino in superiorità numerica e la sconcertante prestazione di Lecce - ha fatto scattare definitivamente l’allarme rosso (nero) e, per la prima volta a distanza di diverso tempo,A dispetto di un contratto rinnovato fino al 2025 a 4 milioni di euro netti a stagione.Lo abbiamo già scritto su Calciomercato.com nelle scorse settimane e nei prossimi giorni entreremo ancora di più nei dettagli tattici della lQuella squadra capace di esaltare individualità non sempre eccezionali attraverso una coinvolgente manovra collettiva che ha raccolto consensi anche fuori dall’Italia oggi non esiste più. La perdita per strada di interpreti perfetti per quel tipo di calcio, che ha fatto di Pioli uno degli allenatori maggiormente all’avanguardia dall’estate 2020 ad oggi, ha finito per stravolgere le caratteristiche di una formazione che nella parte decisiva dell’ultima stagione aveva trovato una sua personalissima perfezione.- chi lo avrebbe mai detto ? -Anzi, la mancata presa di coscienza che certe pedine non sono state sostituite adeguatamente e che senza di loro la sua squadra non possa rendere alla stessa maniera è oggi il vero limite palesato da un Milan che già da agosto a novembre ha vinto più di qualche partita pur senza offrire gli standard di prestazione a cui aveva abituato tutti quanti. Al netto di un calciomercato che invece di migliorare ha indebolito i campioni d’Italia,, con l’obiettivo che deve rimanere prioritario di mettere i propri giocatori nelle condizioni di rendere al meglio. Esclusi i lampi ad intermittenza dei soliti noti,La finale di Supercoppa era stata giustamente presentata come una possibile partita della svolta dopo gli inciampi con Roma, Torino e Lecce, e lo diventa a maggior ragione ora che la prova d’appello è stata clamorosamente fallita. IDopo aver perso per strada Coppa Italia e Supercoppa e le possibilità in evidente ribasso di riconfermarsi campione d’Italia, i, complicatasi maledettamente. La stagione è ancora lunga, continua a ripetere l’allenatore rossonero, ma il tempo per le parole inizia pericolosamente ad esaurirsi. Serve una scossa immediata per non trasformare il campionato delle conferme in quello delle bocciature eccellenti.