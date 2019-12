Si respira un'aria da tutti contro tutti al Milan, dopo il tracollo di Bergamo che rischia di porre fine ad ogni tipo di ambizione sportiva soltanto a metà stagione. La Champions League è un miraggio, l'Europa League lontana e da uno dei principali esponenti della dirigenza, il Chief Football Officer Zvonimir Boban sono arrivati i primi reali segnali di uno scollamento totale rispetto alla strategia imposta dal proprietario Elliott. “Mercato? Vedremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che possiamo e a quello che ci permetteranno di fare”.



SINGER FURIOSO - Un riferimento chiaro, chiarissimo alla politica dei giovani talenti da crescere e rivendere in futuro per fare plusvalenze, che fa a pugni col desiderio del croato e del responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini di affiancare un paio di giocatori esperti per favorire la crescita complessiva del gruppo allenato da Pioli. Un'accusa diretta e forse un'anticipazione di quelle che saranno le linee guida per gennaio, un messaggio che ha però infastidito pesantemente la famiglia Singer, proprietaria del fondo Elliott, che ora non nasconde più la forte delusione per l'operato dei suoi dirigenti. Da Maldini all'ad Gazidis, passando per Boban, non si salva nessuno. Al Milan è tutti contro tutti.