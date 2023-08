Il capo scout del Milan Geoffrey Moncada è ufficialmente anche il nuovo capo dell'area sportiva rossonera. A riportarlo non è stato il club, che non l'ha ancora comunicato, bensì gli atti ufficiali come evidenzia Felice Raimondo sul suo blog.. Di fatti Moncada prende il ruolo lasciato vacante da Maldini e il passaggio di consegne è avvenuto ufficialmente il 17 agosto 2023. A quella data infatti risalgono i documenti della Camera di Commercio che attestano Moncada xome referente di ogni attività sportiva del Milan.