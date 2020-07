Si attendeva il comunicato ufficiale, che ora è arrivato:. L'esterno offensivo, che ha lasciato ila gennaio per volare in, con la qualificazione inè a tutti gli effetti un giocatore del club andaluso.Questo il comunicato ufficiale degli spagnoli: "Il Siviglia ha reso effettiva la sua opzione per l'acquisto di Suso, che diventa un giocatore del nostro club per i prossimi 5 anni. Nato a Cadice nel 1993, esterno destro, è arrivato a gennaio e ha giocato 19 partite, con un gol e un assist".