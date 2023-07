Samuel Chukwueze ieri è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan e la coppia Furlani-Moncada ha chiuso a tutti gli effetti il settimo acquisto di questa campagna trasferimenti estiva 2023/24. Una mini-rivoluzione, partita dalla cessione non preventivata di Sandro Tonali e che ha inevitabilmente finanziato gli innesti chiusi finora, che non potrà e dovrà però fermarsi qui. Sono infatti almeno altri 3 i colpi che il club vuole chiudere per regalare al coach Stefano Pioli una squadra iper competitiva, ma per farlo dovranno prima, inevitabilmente, arrivare almeno altre quattro/cinque fondamentali cessioni.



Andiamo ad analizzare caso per caso