Segni del destino. A punire l’Inter è stato Nicola Sansone che di mestiere fa l’attaccante ma che tifa Milan sin da bambino. Innamorato di quel grande campione che è stato Kakà. “Spero che ora Maldini mi possa prendere almeno in prestito così potrò giocare la Champions” ha scherzato a fine partita ai microfoni di DAZN. E a esultare questa sera non sono stati solo i 20000 cuori rossoblu del Dallara ma anche Pioli e i suoi ragazzi.



10 PUNTI - Al Milan adesso servono 10 punti nelle ultime 4 partite per tornare a vincere il titolo undici anni dopo l’ultima volta. Di quel gruppo è rimasto Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si sta allenando con una intensità pazzesca per tornare protagonista. Chiudere la carriera con lo scudetto sarebbe qualcosa che renderebbe ancora più leggendario un percorso già invidiabile. Ora il Diavolo dovrà fare almeno 10 punti nelle ultime quarto partite. Il calendario prevede la sfida con la Fiorentina in casa, Verona fuori, Atalanta a San Siro e Sassuolo al Mapei. Percorso difficile ma non impossibile.