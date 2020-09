Il Milan ora torna alla carica per Wesley Fofana. Con la cessione di Lucas Paquetà al Lione, si aprono scenari di mercato interessanti per i rossoneri, che hanno una priorità: il difensore centrale. Lo ha dichiarato Pioli, lo ha esternato Maldini: chiusa la questione Hauge, fatto cassa con l'ex Flamengo, ora si tenta il tutto per tutto per il rinforzare il reparto arretrato. Per il quale l'obiettivo numero 1 è sempre stato il centrale del Saint-Etienne.



NUOVO TENTATIVO - Come appreso da calciomercato.com, oggi il Milan farà un nuovo tentativo con il club transalpino: i contatti vanno avanti da tempo, sia con la dirigenza neroverde che con l'entourage del giocatore. La strada non è facile, è complicata, ma i rossoneri ci provano, consci che c'è il forte interesse anche del Leicester.



IL LEICESTER... - Tante le idee che il Milan ha sviluppato per la difesa in queste settimane, da Milenkovic a Tomiyasu, però il classe 2000 del Saint-Etienne è stato sempre in cima alla lista di Maldini, Massara e Moncada: per questo i meneghini tentano l'anticipo sulle Foxes per Fofana, che è sì intrigato dall'Inghilterra ma ancora non ha trovato un accordo per il trasferimento, alla pari del suo club. E il Milan, in questa incertezza, sta provando a inserirsi.