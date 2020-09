Ora mai più. Al terzo anno di proprietà, anche se il primo era incominciato in ritardo,. E quindi niente alibi per nessuno: per la famiglia Singer, che fin qui ha speso inutilmente tanti soldi; per i dirigenti, da Gazidis a Maldini, incaricati di scegliere allenatori e giocatori; per l’allenatore Pioli, che può lavorare dall’inizio dopo il bel finale del campionato scorso; e naturalmente per i giocatori, dal “totem” Ibrahimovic al capitano Romagnoli.. Ma senza cadere nel grave errore di valutazione di due anni fa, quando la coppia Mira-Fax, al secolo Mirabelli e Fassone, esagerò nelle spese,. Sorvolando sui 7 milioni netti che Ibrahimovic ha preteso e ottenuto, anche se dalla proprietà fanno sapere che grazie agli sconti fiscali in realtà sono meno, il rinnovo del suo contratto è stato considerato da tutti, senza eccezione alcuna, la prima mossa indispensabile per continuare nel processo di crescita del post-lockdown. Ma siccome nemmeno Ibrahimovic da solo potrebbe bastare per scalare altre due posizioni in classifica,un centrale di scorta come alternativa a Kjaer, un terzino destro più continuo di Conti e Calabria, un attaccante che possa sostituire Ibrahimovic, al quale non si pùò chiedere di giocare sempre in campionato, Europa League e coppa Italia.. E se davvero il mosaico sarà completato, aggiungendo quel 30/40 per cento che ancora manca al Milan per essere una grande squadra, come ha detto Boban,, anche se tra un mese esatto festeggerà 39 anni. Ancora una volta dovrà essere lui a trascinare compagni che al suo fianco possono crescere. Come Tonali, atteso al definitivo salto di qualità in una grande squadra. Ma oltre al nuovo ventenne centrocampista, anche Calhanoglu e Leao, che per troppo tempo sono stati due punti interrogativi, devono dare definitivamente ragione a Pioli che ha saputo rilanciarli. Dopo lo sprint finale da giugno ad agosto, ora serve la continuità di un campionato intero, senza perdere posizioni e punti preziosi all’inizio.