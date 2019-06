Il Milan rinnova il centrocampo: giovani e tecnici, queste le richieste di Marco Giampaolo. Ieri la definizione per Krunic, in arrivo dall'Empoli per 8 milioni, ma l'acquisto del bosniaco non esclude Sensi. Il classe ’95 è sempre un obiettivo per i rossoneri. Due giorni fa il direttore tecnico Maldini ha ricevuto in sede Giuseppe Riso, l’agente del giocatore. Un incontro positivo: i contatti proseguono, ma c’è distanza tra la proposta del Milan, 20 milioni più 5 di bonus, e la richiesta dei neroverdi, 35 milioni di euro.



SCAMBIO CON CUTRONE - Così, secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo starebbe pensando di inserire nell’operazione, come contropartita tecnica, Patrick Cutrone. Carnevali stima il giovane attaccante e vorrebbe ripetere l’investimento fatto per Locatelli. Ancora da decifrare la volontà del Milan di sacrificare il classe ’98 e quella dello stesso giocatore di cambiare aria, accettando il trasferimento in Emilia. In alternativa, per abbassare il costo dell’operazione per Sensi, i neroverdi valutano anche Davide Calabria e Alessandro Plizzari.