Piazzato il doppio clamoroso colpo Caldara-Higuain, il Milan di Leonardo non è intenzionato a fermarsi e, a due settimane dalla chiusura del mercato, sono ancora molti i fronti aperti per completare la rosa di Gattuso. L'attenzione si sposta principalmente sul fronte delle cessioni, con Nikola Kalinic e Carlos Bacca primi nomi della lista, ma col mirino puntato con altrettanta precisione sugli ultimi tasselli da regalare a una squadra che vuole tornare a competere per le prime posizioni della classifica. Tra i nomi caldi resta sicuramente l'esterno offensivo brasiliano Bernard, nel mirino anche del Chelsea.



Leonardo conosce la volontà del giocatore di venire in Serie A e di indossare la maglia del Milan, oltre ad avere ottimi rapporti col suo entourage, ma ha deciso di optare per una tattica attendista prima di chiudere un eventuale accordo. La proposta resta di un contratto da 3 milioni di euro a stagione, mentre ai procuratori andrebbe una commissione di circa 2; il Chelsea per ora non si è ancora defilato, perchè Bernard piace a Sarri, ma i Blues non sono intenzionati ad andare troppo per le lunghe (il mercato in Inghilterra si chiude il 9 agosto) e hanno fissato in martedì prossimo la data da dentro o fuori. Se l'ex Shakhtar Donetsk non dicesse sì, il Milan avrebbe la strada spalancata.