Un'altra, l'ennesima, prestazione da numero uno per Mike Maignan. La partita per il rinnovo dell'estremo difensore non sarà semplice perché il Milan sa che, probabilmente, non basterà raddoppiare l’attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione. Ma il punto di partenza è rassicurante: il portiere ha ribadito che al Milan sta bene e vuole proseguire per vincere ancora.