Il nuovo Milan è quasi al completo. Dopo il maxiaffare con la Juventus, che ha visto la partenza di Bonucci e gli arrivi di Caldara e Higuain, Leonardo ha passato gli ultimi giorni a lavorare su diverse cessioni: prima Kalinic, passato all'Atletico Madrid, poi André Silva al Siviglia e Locatelli al Sassuolo. Operazioni in uscita necessarie a raccogliere un piccolo tesoretto per andare a piazzare gli ultimi colpi da qui a venerdì, quando alle 20 si chiuderà ufficialmente la finestra estiva di calciomercato: in primis Bakayoko, arrivato nelle scorse ore a Milano, che domani svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Con un sogno che però non esce dalla testa del direttore generale dell'area tecnica rossonera e che porta dritto a Sergej Milinkovic-Savic.

OFFERTA IN ARRIVO - Una montagna difficilissima da scalare, quella eretta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito. Ma per cui Leonardo vuole comunque effettuare un tentativo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club di via Aldo Rossi sta preparando un'offerta per un prestito da 40 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 70. Una formula che permetterebbe ai biancocelesti di incassare gli oltre 100 milioni chiesti fin qui per il gigante serbo, e ai rossoneri di aggirare i paletti imposti dall'Uefa per il Fair-play finanziario.



CARTA BORINI - Un sogno quasi irrealizzabile, ma il Milan vuole provarci. E, per convincere la Lazio, Leonardo è pronto a inserire in questa trattativa anche il cartellino di Fabio Borini, jolly offensivo che piace da tempo a Simone Inzaghi (un anno fa aveva chiuso l'accordo col club di Lotito, prima dell'inserimento dei rossoneri) e andrebbe a riempire un vuoto nell'organico biancoceleste, in particolare sulla fascia destra. Una missione, come detto, quasi impossibile. Ma il Milan non vuole lasciare nulla di intentato ed è pronto a fare sul serio per regalare a Rino Gattuso anche Milinkovic-Savic.