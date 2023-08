È partito il conto alla rovescia per la cessione di Charles De Ketelaere da parte del Milan. Mercoledì sera il club rossonero ha raggiunto un accordo totale con l’Atalanta sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro più diritto di riscatto a 23 milioni. La Dea non ha concesso la clausola per il contro riscatto bensì una percentuale, 10%, sulla futura rivendita dell’ex Bruges. L’ingaggio da 2,7 milioni sarebbe coperto interamente dalla società presieduta dalla famiglia Percassi.



SUMMIT FISSATO- Nelle prossime ore De Ketelaere e i suoi agenti avranno un confronto, probabilmente decisivo, con l’Atalanta per capire il progetto che Gasperini ha in mente per rilanciarlo. La Dea ha fretta e vuole puntare su un giocatore motivato, Charles è orientato ad accettare nonostante l’inserimento del Fulham e il forte interesse della Real Sociedad. Sono ore decisive per il futuro di De Ketelaere, il Milan aspetta che il belga dia il via libera per chiudere l’operazione con l’Atalanta.