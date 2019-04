Sprofondo rossonero a Torino. Il Milan perde il quarto posto e la faccia al cospetto di Belotti e compagni. Sono ore di riflessione sul futuro di Gattuso, domani è previsto un confronto con la società.



PUO' SALTARE SUBITO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Gazidis e Leonardo stanno pensando di sollevare Gattuso dall'incarico fin da subito per provare a scuotere la squadra. Nessuna decisione è ancora presa, nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva. Una soluzione porta al nome di Giunti, allenatore della Primavera, come traghettatore fino al termine della stagione. Non è da escludere anche un nome a sorpresa indicato da Leonardo.



SQUADRA IN RITIRO - Gattuso può pagare per tutti ma anche la squadra è in forte discussione. Domani i giocatori sfrutteranno il giorno libero ma martedì potrebbero andare in ritiro punitivo. Le prossime 24 ore possono diventare determinanti e scrivere un nuovo capitolo nella stagione del Diavolo.